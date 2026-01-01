Théâtre Hans et Greutel Rue du Général Lamarque Saint-Sever

Théâtre Hans et Greutel

Rue du Général Lamarque Aux Jacobins Saint-Sever Landes

Tarif : 14 – 14 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12 18:00:00

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-12 2026-01-13 2026-01-14

Hans et Greutel est un bonheur de spectacle à partager en famille, un inratable à plusieurs niveaux de lecture, mêlant dérision, théâtre d’objet et comédie facétieuse.

En partenariat avec la Ville de St-Sever.

Tout public, dès 5 ans

Rue du Général Lamarque Aux Jacobins Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine

English :

Hans et Greutel is a delightful show to share with the whole family, a must-see on several levels, combining derision, object theater and facetious comedy.

In partnership with the town of St-Sever.

All audiences, 5 years and up

