Théâtre Hans et Greutel Rue du Général Lamarque Saint-Sever
Théâtre Hans et Greutel Rue du Général Lamarque Saint-Sever lundi 12 janvier 2026.
Théâtre Hans et Greutel
Rue du Général Lamarque Aux Jacobins Saint-Sever Landes
Tarif : 14 – 14 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-12 18:00:00
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-12 2026-01-13 2026-01-14
Hans et Greutel est un bonheur de spectacle à partager en famille, un inratable à plusieurs niveaux de lecture, mêlant dérision, théâtre d’objet et comédie facétieuse.
En partenariat avec la Ville de St-Sever.
Tout public, dès 5 ans
Hans et Greutel est un bonheur de spectacle à partager en famille, un inratable à plusieurs niveaux de lecture, mêlant dérision, théâtre d’objet et comédie facétieuse.
En partenariat avec la Ville de St-Sever.
Tout public, dès 5 ans .
Rue du Général Lamarque Aux Jacobins Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hans et Greutel is a delightful show to share with the whole family, a must-see on several levels, combining derision, object theater and facetious comedy.
In partnership with the town of St-Sever.
All audiences, 5 years and up
L’événement Théâtre Hans et Greutel Saint-Sever a été mis à jour le 2025-12-30 par Landes Chalosse