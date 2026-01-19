Théâtre Harry et le jeune monde Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence

Théâtre Harry et le jeune monde

Lundi 9 mars 2026 de 14h30 à 15h30.

Mardi 10 mars 2026 de 14h30 à 15h30 et de 19h30 à 20h30. Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-03-09 14:30:00

fin : 2026-03-09 15:30:00

2026-03-09 2026-03-10

On entre dans un antre de théâtre un peu comme dans la caverne, celle de Platon ou celle de nos grand-mères, une tanière, un refuge en quelque sorte. On entre chez Harry une vieille dame aux mille vies, toujours en exil de quelque chose.

Harry a créé un monde à refaire sans cesse, un peu pour nous et un peu pour un jeune homme de rencontre, perdu comme elle, qui s’appelle aussi Monde, avec qui elle se lie. Ils se sauvent ensemble, pour ainsi dire. On en parle et c’est savoureux. Ils nous embarquent tous les deux dans une conversation poétique et philosophique en mouvement, en équilibre instable. Le texte, les acteurs et le spectacle jonglent entre métaphores et

métamorphoses, combinent les corps les images avec les sens et les éléments. Avec gourmandise et virtuosité. Ensemble ils invitent chacun à accueillir le plus simplement du monde toutes les singularités et à faire mieux en commun.



À partir de 13 ans. .

Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 80

English :

We enter a theatrical lair a bit like a cave, Plato’s or our grandmothers’, a den, a refuge of sorts. We enter the home of Harry, an old lady of a thousand lives, always in exile from something.

