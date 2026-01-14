Théâtre Harvey Salle Adolphe Boissaye Étretat

Théâtre Harvey

Salle Adolphe Boissaye 1 Rue Notre Dame Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Pour la Saint-Valentin, laissez-vous tenter par une parenthèse théâtrale en compagnie de la troupe havraise Les Cintrés.

Avec Harvey, comédie de Mary Chase, découvrez Elwood, un homme aussi charmant qu’intrigant, dont le meilleur ami est un lapin imaginaire de deux mètres nommé Harvey. Une situation aussi cocasse qu’embarrassante, surtout pour sa sœur, bien décidée à y mettre fin en l’emmenant à l’hôpital psychiatrique.

Proposé par l’association L’Arche. .

