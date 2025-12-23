Théâtre Harvey, Le Poulailler Le Havre

Théâtre Harvey

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Retourner vivre à 50 ans dans la maison familiale avec sa fille que l’on voudrait marier n’est déjà pas simple. Mais cohabiter avec son frère dont le meilleur ami est un lapin imaginaire de deux mètres rend la situation pour le moins compliquée, voire abracadabrantesque. La bonne société jase, Vita prend une décision elle va faire interner son frère !

La comédie culte de 1944 adaptée au cinéma avec James Stewart séduira toute la famille dans sa mise en scène cinétique. Qui sera le plus fou ? À vous de voir…Laissez-vous gagner par cette folie douce et contagieuse où l’on rit , même quand on ne le voudrait pas!

Réservation obligatoire .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Harvey

L’événement Théâtre Harvey Le Havre a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie