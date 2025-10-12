Théâtre Haut les cœurs Fontevraud-l’Abbaye

Théâtre Haut les cœurs Fontevraud-l’Abbaye dimanche 12 octobre 2025.

Théâtre Haut les cœurs

1 place des Noyers Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Début : 2025-10-12 15:00:00

fin : 2025-10-12 17:30:00

2025-10-12

Le quotidien de l’agence Au coeur Battant dirigée par Marianne va être bousculé lorsque sa soeur, l’extravagante Judith de retour d’Afrique, lui annonce qu’elle est poursuivie par des individus peu recommandables.

1 place des Noyers Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 99 55 78 theatrelesephemeres49@gmail.com

English :

The daily life of Marianne’s agency Au coeur Battant is about to be turned upside down when her sister, the extravagant Judith, returns from Africa to tell her that she is being pursued by unsavory individuals.

German :

Der Alltag der von Marianne geleiteten Agentur Au coeur Battant wird durcheinander gebracht, als ihre Schwester, die extravagante Judith, die gerade aus Afrika zurückgekehrt ist, ihr mitteilt, dass sie von zwielichtigen Gestalten verfolgt wird.

Italiano :

La vita quotidiana dell’agenzia di Marianne, Au Coeur Battant, sta per essere stravolta quando sua sorella, la stravagante Judith, torna dall’Africa per dirle che è inseguita da individui poco raccomandabili.

Espanol :

La vida cotidiana de la agencia de Marianne, Au Coeur Battant, está a punto de dar un vuelco cuando su hermana, la extravagante Judith, regresa de África para comunicarle que está siendo perseguida por individuos desagradables.

