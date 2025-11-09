Théâtre Haut les cœurs Les Ulmes

Théâtre Haut les cœurs

L’association familles rurales des Ulmes et environs a le plaisir d’accueillir la troupe Les Ephémères qui vient jouer une comédie dynamique et enlevée où le rythme ne retombe jamais Haut les cœurs .

Lorsque Marianne, la directrice de l’agence Au Cœur battant apprend que sa sœur l’extravagante Judith de retour d’Afrique, est poursuivie par un bande d’individus peu recommandables, elle se doute que le quotidien va être bousculé… Cela dépassera tout ce qu’elle imagine.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 9 novembre 2025 de 14h45 à 17h.

Début de la pièce à 15h. .

Impasse de la Maligny Les Ulmes 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 26 38 17 96 famillesruraleslesulmes@orange.fr

English :

The association familles rurales des Ulmes et environs is delighted to welcome the troupe Les Ephémères , who will be performing a dynamic, lively comedy in which the rhythm never slows down: Haut les c?urs .

German :

Der Verein Les familles rurales des Ulmes et environs freut sich, die Theatergruppe Les Ephémères begrüßen zu dürfen, die eine dynamische und beschwingte Komödie aufführen wird, in der das Tempo nie nachlässt: Haut les c?urs .

Italiano :

L’associazione delle famiglie rurali di Ulmes e dintorni è lieta di accogliere la troupe Les Ephémères , che si esibirà in una commedia vivace in cui il ritmo non rallenta mai: Haut les c?urs .

Espanol :

La asociación familles rurales des Ulmes et environs se complace en dar la bienvenida a la compañía Les Ephémères , que vienen a representar una comedia animada en la que el ritmo nunca decae: Haut les cœurs .

