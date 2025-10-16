THÉÂTRE HENRIETTE OU LA FABRIQUE DES FOLLES THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

THÉÂTRE HENRIETTE OU LA FABRIQUE DES FOLLES

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-16 22:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Un spectacle programmé dans le cadre des semaines d’information sur la Santé Mentale

De 1930 à 1970, Henriette a été enfermée dans l’asile d’aliénés de Montperrin à Aix-en-Provence. C’est mon arrière-grand-mère. Je vous invite à sa libération !

Cyrille se raconte, Henriette s’incarne. Au-delà de la mort et de l’oubli, la parole et les images surgissent.

Troublée et troublantes. Quarante-six ans d’internement en asile se déroulent dans un théâtre de poupées et de chiffons éclairé en demi-teinte par des lampes de poche, accompagné par de la musique jouée en live.

Parler de la folie et de la façon dont nos sociétés la traitent et la cachent, c’est recueillir les soupirs et les silences bâillonnés par la bienséance pour tenter de les faire mots et paroles et sens. C’est nommer pour rétablir une vérité et ainsi réparer les vivants. A partir de 14 ans. 5 .

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87 theatre@stgo.fr

English :

A show programmed as part of Mental Health Information Weeks

German :

Eine Aufführung, die im Rahmen der Informationswochen zur psychischen Gesundheit geplant ist

Italiano :

Uno spettacolo programmato nell’ambito delle Settimane di Informazione sulla Salute Mentale

Espanol :

Un espectáculo programado en el marco de las Semanas de Información sobre Salud Mental

