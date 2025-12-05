Théâtre Héroïnes Place de Maupéou Doué-en-Anjou

Théâtre Héroïnes Place de Maupéou Doué-en-Anjou vendredi 5 décembre 2025.

Théâtre Héroïnes

Place de Maupéou Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05 21:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Ce spectacle est un hommage à un métier, celui d’agricultrice et aux femmes qui l’ont endossé et parfois porté à bout de bras. Le texte traverse 100 ans de travail à la ferme, autant d’années d’émotions, de fragilité et de force à la fois.

Le projet Héroïnes est né de rencontres avec des femmes agricultrices à la retraite. Après plusieurs années à collecter des témoignages, Anne-Cécile Richard porte sur scène un théâtre documentaire où le XXème siècle est raconté à travers le regard de ces héroïnes passées et présentes, qui pose la question de notre avenir commun. Le coin d’une table, un tableau noir pour tout décor. La lumière d’une lampe de bureau dévoile l’histoire de cinq générations où l’on croise joies, peines et difficultés. Le récit nous transmet une histoire de l’agriculture à travers le regard de ces femmes qui travaillent le vivant.

Un cheveu de femme tire plus que trente paires de bœufs Michelle, Agricultrice.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 5 décembre 2025 de 20h30 à 21h30. .

Place de Maupéou Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

This show is a tribute to a profession, that of farmer, and to the women who have taken it on, sometimes carrying it at arm’s length. The text covers 100 years of farm work, as many years of emotion, fragility and strength.

German :

Dieses Stück ist eine Hommage an einen Beruf, den der Landwirtin, und an die Frauen, die ihn ergriffen und manchmal bis zum Äußersten getragen haben. Der Text durchläuft 100 Jahre Arbeit auf dem Bauernhof, so viele Jahre voller Emotionen, Zerbrechlichkeit und Stärke zugleich.

Italiano :

Questo spettacolo è un omaggio a un mestiere, quello dell’agricoltore, e alle donne che lo hanno intrapreso, a volte portandolo a distanza. Il testo abbraccia 100 anni di lavoro agricolo, tanti anni di emozioni, fragilità e forza allo stesso tempo.

Espanol :

Este espectáculo es un homenaje a una profesión, la de agricultor, y a las mujeres que la han asumido, a veces llevándola a cuestas. El texto abarca 100 años de trabajo en la granja, tantos años de emoción, fragilidad y fuerza a la vez.

L’événement Théâtre Héroïnes Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME