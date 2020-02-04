Théâtre Hervé Guibert Amiens

Théâtre Hervé Guibert Amiens mercredi 4 février 2026.

Théâtre Hervé Guibert

8 Rue des Majots Amiens Somme

Tarif : 17.5 – 17.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 20:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06

Arnaud Vrech et Franziska Baur, collectif Aubervilliers

> D’après le roman À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie de Hervé Guibert (© Éditions Gallimard)

Arnaud Vrech (metteur en scène et comédien) dirige le Collectif Aubervilliers avec Franziska Baur (dramaturge et traductrice), suite à sa formation à l’École du Nord à Lille. Pour la pièce Hervé Guibert, il s’empare du roman autobiographique À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, qui à sa sortie en 1990 connut un grand succès, en même temps qu’il fit scandale. Il adapte au plateau, sans pathos, cet ouvrage qui évoque les années SIDA et dont Hervé Guibert est devenu une figure iconique. Découvert dans les années 80 et d’abord sous-estimé, le SIDA a pourtant foudroyé toute une génération. Son histoire est toujours en cours, non achevée le virus touche encore des millions de personnes chaque année, principalement des jeunes. Adapter ce texte aujourd’hui en fait un geste politique et bouleversant.

Écrivain, photographe, journaliste au Monde, Hervé Guibert s’est consacré à la fiction de sa propre vie et au récit de sa maladie, révélant sa séropositivité au grand public. Dans À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, il raconte les sentiments qui l’agitent après cette annonce l’espoir, le découragement, l’envie d’en finir… mais aussi la force, puisée dans le travail d’écriture. En faisant le récit de sa nouvelle vie de condamné , il esquisse aussi le portrait d’une époque, où la liberté sexuelle s’essouffle pour laisser place au danger et à l’inconnu.

En adaptant cette œuvre à la scène avec Franziska Baur, Arnaud Vrech donne toute leur ampleur aux corps dont il est question. Dans un décor dépouillé, des objets figurent les différents espaces de l’histoire, laissant les acteurs déployer leur puissance d’interprétation. Malgré le sujet grave, une légèreté et une grâce se dégagent de ce spectacle tant par les gestes, les moments chorégraphiés que par la musique.

La mise en scène interroge principalement les limites entre mensonge et vérité et nous fait vivre les différentes étapes de la maladie pour mieux interroger notre propre vulnérabilité. À travers le tumulte des voix se dessine le véritable propos de la pièce non pas la maladie en soi, mais la façon dont elle impacte les relations sociales.

• Mer. 04 fév. à 20h

• Jeu. 05 fév. à 19h30*

• Ven. 06 fév. à 20h

*Rencontre à l’issue du spectacle

> Durée 1h10 | Tarifs entre 5€ et 17,50€

> À La MTA 8, rue des Majots, Amiens

8 Rue des Majots Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Arnaud Vrech and Franziska Baur, Aubervilliers collective

> Based on the novel À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie by Hervé Guibert (© Éditions Gallimard)

Arnaud Vrech (director and actor) heads the Collectif Aubervilliers with Franziska Baur (playwright and translator), following her training at the École du Nord in Lille. For the play Hervé Guibert, he takes his inspiration from the autobiographical novel À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, which, when it came out in 1990, was both a great success and a scandal. Hervé Guibert has become an iconic figure in the story of the AIDS years. Discovered in the 80s and initially underestimated, AIDS nevertheless struck down an entire generation. Its story is still unfolding, unfinished: the virus still affects millions of people every year, mainly young people. Adapting this text for today’s audience makes it a political and moving gesture.

Writer, photographer and journalist at Le Monde, Hervé Guibert has devoted himself to the fiction of his own life and the story of his illness, revealing his HIV-positive status to the general public. In À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie (To the Friend Who Didn’t Save My Life), he recounts the feelings that stirred him after this announcement: hope, discouragement, the desire to end it all? but also strength, drawn from the work of writing. In recounting his new life as a « condemned man », he also sketches the portrait of an era, when sexual freedom is running out of steam, giving way to danger and the unknown.

In adapting this work for the stage with Franziska Baur, Arnaud Vrech gives full scope to the bodies in question. In an uncluttered set, objects represent the story’s various spaces, allowing the actors to deploy their interpretive power. Despite the serious subject matter, a lightness and grace emerge from this show, in the gestures, choreographed moments and music.

The staging mainly questions the boundaries between lies and truth, and takes us through the various stages of the disease to better question our own vulnerability. Through the tumult of the voices, the real theme of the piece emerges: not the disease itself, but the way it impacts social relationships.

? Wed. Feb. 04 at 8pm

? Thu. 05 Feb. at 19:30*

? Fri. 06 Feb. at 8pm

*Meeting after the show

> Running time: 1h10 | Prices from 5? to 17.50?

> At La MTA 8, rue des Majots, Amiens

German :

Arnaud Vrech und Franziska Baur, Kollektiv Aubervilliers

> Nach dem Roman À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie von Hervé Guibert (© Éditions Gallimard)

Arnaud Vrech (Regisseur und Schauspieler) leitet zusammen mit Franziska Baur (Dramaturgin und Übersetzerin) das Collectif Aubervilliers, nachdem er seine Ausbildung an der École du Nord in Lille absolviert hat. Für das Stück Hervé Guibert nahm er sich den autobiografischen Roman À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie vor, der bei seinem Erscheinen 1990 ein großer Erfolg war und gleichzeitig einen Skandal auslöste. Er adaptiert dieses Werk, das die « AIDS-Jahre » beschwört und für das Hervé Guibert zu einer Kultfigur geworden ist, ohne Pathos für die Bühne. AIDS wurde in den 80er Jahren entdeckt und zunächst unterschätzt, hat aber eine ganze Generation in Mitleidenschaft gezogen. Seine Geschichte ist immer noch im Gange und nicht abgeschlossen: Das Virus befällt immer noch jedes Jahr Millionen von Menschen, vor allem junge Menschen. Die Adaption dieses Textes in der heutigen Zeit macht daraus eine politische und erschütternde Geste.

Der Schriftsteller, Fotograf und Journalist der Zeitung Le Monde, Hervé Guibert, hat sich der Fiktion seines eigenen Lebens und der Erzählung seiner Krankheit gewidmet und seine HIV-Infektion der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. In À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie erzählt er von den Gefühlen, die ihn nach der Bekanntgabe seiner Krankheit bewegten: Hoffnung, Entmutigung, der Wunsch, dem Ganzen ein Ende zu setzen, aber auch die Kraft, die er aus dem Schreiben schöpfte. In seinem Bericht über sein neues Leben als « Todgeweihter » zeichnet er auch das Bild einer Epoche, in der die sexuelle Freiheit nachlässt und der Gefahr und dem Unbekannten weicht.

Arnaud Vrech hat dieses Werk mit Franziska Baur auf die Bühne gebracht und gibt den Körpern, um die es geht, ihre volle Größe. In einem schlichten Bühnenbild stellen Objekte die verschiedenen Räume der Geschichte dar und überlassen den Schauspielern die Entfaltung ihrer Interpretationskraft. Trotz des ernsten Themas strahlt das Stück eine Leichtigkeit und Anmut aus, sowohl durch die Gesten, die choreografierten Momente als auch durch die Musik.

Die Inszenierung hinterfragt hauptsächlich die Grenzen zwischen Lüge und Wahrheit und lässt uns die verschiedenen Stadien der Krankheit durchleben, um unsere eigene Verletzlichkeit besser hinterfragen zu können. Durch den Tumult der Stimmen zeichnet sich das eigentliche Anliegen des Stücks ab: nicht die Krankheit an sich, sondern die Art und Weise, wie sie die sozialen Beziehungen beeinflusst.

? Mi. 04 Feb. um 20 Uhr

? Do. 05. Feb. um 19:30*

? Fr. 06. Feb. um 20 Uhr

*Treffen im Anschluss an die Aufführung

> Dauer: 1h10 | Preise zwischen 5? und 17,50?

> In der MTA 8, rue des Majots, Amiens

Italiano :

Arnaud Vrech e Franziska Baur, collettivo di Aubervilliers

> Tratto dal romanzo À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie di Hervé Guibert (© Éditions Gallimard)

Arnaud Vrech (regista e attore) dirige il Collectif Aubervilliers con Franziska Baur (drammaturga e traduttrice), dopo la sua formazione all’École du Nord di Lille. Per lo spettacolo Hervé Guibert si è basato sul romanzo autobiografico À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie (All’amico che non mi ha salvato la vita), che ha riscosso un grande successo alla sua uscita nel 1990, suscitando al contempo uno scandalo. Hervé Guibert ha adattato per il palcoscenico senza pathos questo libro che evoca gli « anni dell’AIDS » e che è diventato una figura iconica. Scoperto negli anni ’80 e inizialmente sottovalutato, l’AIDS ha tuttavia colpito un’intera generazione. La sua storia è ancora in corso, incompiuta: il virus colpisce ancora milioni di persone ogni anno, soprattutto giovani. L’adattamento di questo testo al pubblico di oggi lo rende un gesto politico profondamente toccante.

Scrittore, fotografo e giornalista di Le Monde, Hervé Guibert si è dedicato a romanzare la propria vita e a raccontare la sua malattia, rivelando al grande pubblico la sua sieropositività. In À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie (All’amico che non mi ha salvato la vita), racconta i sentimenti che lo hanno animato dopo l’annuncio: speranza, sconforto, voglia di farla finita, ma anche forza, ricavata dal lavoro di scrittura. Nel raccontare la sua nuova vita da « galeotto », traccia anche il ritratto di un’epoca, quando la libertà sessuale si stava esaurendo e lasciava il posto al pericolo e all’ignoto.

Adattando quest’opera per il palcoscenico con Franziska Baur, Arnaud Vrech dà pieno spazio ai corpi in questione. La scenografia è ridotta all’essenziale, con oggetti che rappresentano le diverse aree della storia, permettendo agli attori di liberare il loro potere di interpretazione. Nonostante la serietà dell’argomento, questo spettacolo emana leggerezza e grazia, tanto dai gesti e dai momenti coreografici quanto dalla musica.

La messa in scena si concentra sui confini tra menzogna e verità, portandoci attraverso i vari stadi della malattia a esplorare la nostra stessa vulnerabilità. Attraverso il tumulto delle voci, emerge il vero tema dello spettacolo: non la malattia in sé, ma il modo in cui essa influisce sulle relazioni sociali.

? Mercoledì 04 febbraio alle 20.00

? Giovedì 05 febbraio alle 19.30*

? Venerdì 06 febbraio alle 20:00

*Incontro dopo lo spettacolo

> Durata: 1h10 | Prezzi tra 5? e 17.50?

> Presso La MTA 8, rue des Majots, Amiens

Espanol :

Arnaud Vrech y Franziska Baur, colectivo Aubervilliers

> Basada en la novela À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie de Hervé Guibert (© Éditions Gallimard)

Arnaud Vrech (director y actor) dirige el Collectif Aubervilliers con Franziska Baur (dramaturga y traductora), tras su formación en la École du Nord de Lille. Para la obra Hervé Guibert se basó en la novela autobiográfica À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie (Al amigo que no me salvó la vida), que fue un gran éxito cuando salió en 1990, y al mismo tiempo provocó un escándalo. Hervé Guibert ha adaptado para la escena sin patetismo este libro, que evoca los « años del sida » y se ha convertido en una figura icónica. Descubierto en los años 80 y subestimado en un principio, el sida golpeó sin embargo a toda una generación. Su historia sigue desarrollándose, inacabada: el virus sigue afectando cada año a millones de personas, principalmente jóvenes. La adaptación de este texto al público actual lo convierte en un gesto político profundamente conmovedor.

Escritor, fotógrafo y periodista de Le Monde, Hervé Guibert se ha dedicado a ficcionar su propia vida y a contar la historia de su enfermedad, revelando al gran público su condición de seropositivo. En À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie (Al amigo que no me salvó la vida), relata los sentimientos que le invadieron tras el anuncio: esperanza, desánimo, ganas de acabar de una vez… pero también fuerza, sacada del trabajo de escribir. Al narrar su nueva vida de « convicto », esboza también el retrato de una época en la que la libertad sexual se agotaba, dejando paso al peligro y a lo desconocido.

Al adaptar esta obra a la escena con Franziska Baur, Arnaud Vrech da todo el protagonismo a los cuerpos en cuestión. En una escenografía desnuda, los objetos representan los diferentes espacios de la historia, dejando a los actores dar rienda suelta a su poder interpretativo. A pesar de la seriedad del tema, este espectáculo emana ligereza y gracia, tanto por los gestos y los momentos coreografiados como por la música.

La puesta en escena se centra en los límites entre la mentira y la verdad, llevándonos a través de las distintas etapas de la enfermedad para explorar nuestra propia vulnerabilidad. A través del tumulto de las voces, emerge el verdadero tema de la obra: no la enfermedad en sí, sino el modo en que repercute en las relaciones sociales.

? Miércoles 4 de febrero a las 20.00 horas

? Jue. 05 Feb. a las 19h30*

? Vie. 06 Feb. a las 20h00

*Reunión después del espectáculo

> Duración: 1h10 | Precios entre 5? y 17.50?

> En La MTA 8, rue des Majots, Amiens

