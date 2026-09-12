Informations pratiques

Artix

Théâtre Histoires courtes en espaces clos

Salle polyvalente Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 22:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Qui n’a jamais parlé à quelqu’un sans se souvenir de son nom ? Voire même sans le connaître ?

Qui n’a jamais partagé un siège dans un train ou un avion avec un passager peu agréable ?

Qui n’est jamais allé dans un restaurant chic et a été stupéfait par l’assiette énorme et la portion ridicule… et que dire de l’addition ? .

Salle polyvalente Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 29 50 contact@mairie-artix.fr

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English : Théâtre Histoires courtes en espaces clos

L’événement Théâtre Histoires courtes en espaces clos Artix a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Coeur de Béarn