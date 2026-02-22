Théâtre Hommes et femmes du Landais (région de Montpon), la suite Omes e femnas dau Landes

Le Br’oc Branlant Saint-Estèphe Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Après le succès de la 1ère partie, Michel Feynie, à partir de ses collectages, fait revivre la rencontre d’un enfant et de ses grands-parents, porteurs d’histoires ordinaires et extraordinaires…

En occitan (chants) et en français.

Durée 1 h environ

Entrée au chapeau

Après le succès de la 1ère partie, Michel Feynie, à partir de ses collectages, fait revivre la rencontre d’un enfant et de ses grands-parents, porteurs d’histoires ordinaires et extraordinaires…

En occitan (chants) et en français.

Durée 1 h environ

Entrée au chapeau

Verre de l’amitié offert à la fin du spectacle.

Organisé par l’Union Occitane Camille Chabaneau. .

Le Br’oc Branlant Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine pullauvert24@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Hommes et femmes du Landais (région de Montpon), la suite Omes e femnas dau Landes

Following on from the success of Part 1, Michel Feynie revives the encounter between a child and his grandparents, the bearers of stories both ordinary and extraordinary…

In Occitan (songs) and French.

Duration approx. 1 h

Hat admission

L’événement Théâtre Hommes et femmes du Landais (région de Montpon), la suite Omes e femnas dau Landes Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-02-20 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin