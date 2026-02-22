Théâtre Hommes et femmes du Landais (région de Montpon), la suite Omes e femnas dau Landes Saint-Estèphe
Le Br’oc Branlant Saint-Estèphe Dordogne
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Après le succès de la 1ère partie, Michel Feynie, à partir de ses collectages, fait revivre la rencontre d’un enfant et de ses grands-parents, porteurs d’histoires ordinaires et extraordinaires…
En occitan (chants) et en français.
Durée 1 h environ
Entrée au chapeau
Verre de l’amitié offert à la fin du spectacle.
Organisé par l’Union Occitane Camille Chabaneau. .
Le Br’oc Branlant Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine pullauvert24@gmail.com
English : Théâtre Hommes et femmes du Landais (région de Montpon), la suite Omes e femnas dau Landes
Following on from the success of Part 1, Michel Feynie revives the encounter between a child and his grandparents, the bearers of stories both ordinary and extraordinary…
In Occitan (songs) and French.
Duration approx. 1 h
Hat admission
