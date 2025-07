Théâtre Hors Norme Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Théâtre Hors Norme

Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye dimanche 26 octobre 2025.

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-26 17:30:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Durée 70 minutes.

Par la compagnie Betty Blues.

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Pablo. Il a 8 ans ! Sa maman, Juliette, et sa marraine Leïla, ont décidé de lui organiser une fête. Très vite, le cadeau apporté par Leïla inquiète Juliette.

Et si ce n’était pas un cadeau de garçon ?

Le mur de certitudes va se fissurer avec l’apparition de personnages insolites… et la préparation de la fête se transforme en épopée historique, musicale et humoristique. Entre réel et imaginaire, les deux amies revisitent notre histoire collective pour interroger la notion de normalité. .

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

