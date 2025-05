Théâtre « Hortense a dit je m’en fous » et « on purge bébé » – Dordives, 23 mai 2025 20:30, Dordives.

La troupe Théâtre Passion en Vallée du Betz présente 2 pièces de Georges Feydeau, l’auteur qui a renouvelé le vaudeville ! Sur réservation au 02 55 99 98 01 pour 2 représentations, vendredi 23 et samedi 24 mai à 20 h 30 à la salle des fêtes de Dordives 0 .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 55 99 98 01

English :

Theater: « Hortense a dit je m’en fous » and « on purge bébé

German :

Theater: « Hortense a dit je m’en fous » und « on purge bébé »

Italiano :

Teatro: « Hortense a dit je m’en fous » e « on purge bébé

Espanol :

Teatro: « Hortense a dit je m’en fous » y « on purge bébé

