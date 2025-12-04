Théâtre Hortense a dit Je m’en fous ! Centre Culturel Le Family Landerneau

Théâtre Hortense a dit Je m’en fous !

Centre Culturel Le Family 2 Route de la Petite Palud Landerneau Finistère

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 22:00:00

2026-01-17

Les Baladins de la Lune, la troupe de théâtre de Landerneau propose leur nouveau spectacle au profit de Bam Bretagne et de Ti ar vro.

Une pièce de Georges Feydeau et une mise en scène collective Troupe Les Baladins de la Lune de Landerneau.

Dans Hortense a dit je m’en fous de Georges Feydeau, M. Follbraguet, dentiste parisien mène une vie paisible… En apparence ! Tyrannisé par sa femme Marcelle, ce dentiste commence alors une journée particulière. Hortense, insolente employée au domicile des Follbraguet, ose dire à Madame Je m’en fous ! à cause d’une pauvre chatte certainement incontinente ! Le Cauchemar commence alors pour M. Follbraguet !!! Tout y passera ! Vous saurez tout sur Follbraguet !

Réservation par téléphone et sur HelloAsso.

