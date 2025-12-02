Théâtre : Hôtel Amour Pourquoi Mourir Théâtre la Reine Blanche Paris

Marie, personnage d’un vaudeville au rythme effréné, souhaite déclarer son amour au comédien avec lequel elle joue mais la mécanique de la farce l’en empêche. En amour et sur le plateau, Marie est enfermée dans des carcans dont elle n’arrive pas à se défaire, ni dans son couple, ni avec son amant. Parodie de vaudeville et piège métaphysique qui interroge sur la place de l’amour, le désir féminin, la construction du couple et la rédemption possible pour une femme adultère.

↘ Production : Collectif Naufrage

↘ Avec l’aide de : Fondation Maison de Salins, Maison étudiante de la Ville de Paris

↘ Avec le soutien de : Théâtre La Reine Blanche, MPAA Breguet

TEXTE, MISE EN SCÈNE ET COSTUMES = Carla Chevreux

JEU=Dana Simah + Alexandre De Schotten + Olivier Delemazure + Pierre Delcambre + Carla Chevreux

COLLABORATION ARTISTIQUE = Paul Guilbert

CRÉATION SONORE = Coco Caliciuri

CRÉATION LUMIÈRES = Rosalie Dumont

S’extirper de la machine infernale du vaudeville.

Le mardi 20 janvier 2026

de à

payant

De 10 à 22 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Théâtre la Reine Blanche 2bis, passage Ruelle 75018 Paris

Théâtre la Reine Blanche 2bis, passage Ruelle 75018 Paris