Théâtre Hôtel des deux mondes Salle des fêtes Bacilly

Théâtre Hôtel des deux mondes

Théâtre Hôtel des deux mondes Salle des fêtes Bacilly vendredi 30 janvier 2026.

Théâtre Hôtel des deux mondes

Salle des fêtes 9 rue Saint Etienne Bacilly Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-30 22:30:00

Date(s) :
2026-01-30

Pièce de théâtre tout public d’Eric-Emmanuel Schmitt, mise en scène par Christophe Tellier.   .

Salle des fêtes 9 rue Saint Etienne Bacilly 50530 Manche Normandie +33 6 17 12 25 50  thierry.nozieres@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Hôtel des deux mondes

L’événement Théâtre Hôtel des deux mondes Bacilly a été mis à jour le 2026-01-09 par OT MSM Normandie BIT Genêts