Théâtre Hôtel des deux mondes Salle des fêtes Bacilly
Théâtre Hôtel des deux mondes Salle des fêtes Bacilly vendredi 30 janvier 2026.
Théâtre Hôtel des deux mondes
Salle des fêtes 9 rue Saint Etienne Bacilly Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-30 22:30:00
Date(s) :
2026-01-30
Pièce de théâtre tout public d’Eric-Emmanuel Schmitt, mise en scène par Christophe Tellier. .
Salle des fêtes 9 rue Saint Etienne Bacilly 50530 Manche Normandie +33 6 17 12 25 50 thierry.nozieres@neuf.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Hôtel des deux mondes
L’événement Théâtre Hôtel des deux mondes Bacilly a été mis à jour le 2026-01-09 par OT MSM Normandie BIT Genêts