Théâtre Hôtel des deux mondes Salle des fêtes Bacilly

Théâtre Hôtel des deux mondes

Salle des fêtes 9 rue Saint Etienne Bacilly Manche

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 22:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Pièce de théâtre tout public d’Eric-Emmanuel Schmitt, mise en scène par Christophe Tellier. .

Salle des fêtes 9 rue Saint Etienne Bacilly 50530 Manche Normandie +33 6 17 12 25 50 thierry.nozieres@neuf.fr

English : Théâtre Hôtel des deux mondes

