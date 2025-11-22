Théâtre Hôtel des deux mondes Salle polyvalente Céaux
Théâtre Hôtel des deux mondes
Salle polyvalente 1 rue Veillon Céaux Manche
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22 22:30:00
Pièce tout public de Eric-Emmanuel Schmitt mise en scène par Christophe Tellier
Temps suspendu, saillies humoristiques, réflexions métaphysiques tiennent les spectateurs en haleine, tantôt émus, amusés, interpellés jusqu’au dénouement inattendu. .
Salle polyvalente 1 rue Veillon Céaux 50220 Manche Normandie +33 6 17 12 25 50 lysbeth.abk6@gmail.com
