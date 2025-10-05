Théâtre « Hôtel des deux mondes » de Eric Emmanuel Schmitt Salle François SIMON Carolles

Salle François SIMON 47 Rue de la Division Leclerc Carolles Manche

Début : 2025-10-05 15:30:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

HOTEL DES 2 MONDES

De Eric Emmanuel Schmitt

Mise en scène par Christophe Tellier

Par la Compagnie de l’Estran

Cette pièce met en scène les clients de cet Hôtel des 2 mondes qui ignorent tous pourquoi ils sont là.

Ni le PDG acariâtre et dur d’oreille, ni la femme de ménage au langage fleuri, ni le pseudo mage hindou, ni le journaliste coureur de jupons, pas plus que la grande malade à la recherche de l’amour, ne savent comment ils y sont arrivés et encore moins comment ils en partiront.

Temps suspendu, saillies humoristiques, réflexions métaphysiques, tiennent les spectateurs en haleine, tantôt émus, amusés, interpellés, jusqu’au dénouement inattendu. .

Salle François SIMON 47 Rue de la Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 17 12 25 50 contact@carolles-animations.fr

