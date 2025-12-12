Théâtre Hôtel des deux mondes Théâtre des Jacobins Dinan

Théâtre Hôtel des deux mondes

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:30:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

La troupe de l’Alouette présente L’Hôtel des deux mondes d’Éric-Emmanuel Schmitt

Mise en scène Marie Pisteková

L’Hôtel des deux mondes raconte l’histoire de plusieurs personnages qui se retrouvent, sans vraiment savoir comment, dans un hôtel étrange où l’on arrive… mais dont on ne sait pas si l’on repartira.

Ni vivants ni morts, ils attendent, se découvrent, se confient et questionnent ce qui compte vraiment dans une vie.

La pièce mêle humour, émotion et réflexions accessibles, à travers des dialogues vivants et des rencontres qui bouleversent doucement chacun. Peu à peu, chacun comprend que ce lieu hors du temps leur offre une seconde chance: celle de regarder leur existence autrement.

Venez partager cette soirée avec nous et entrer, le temps d’un spectacle, dans ce lieu où tout peut encore basculer. .

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 18 64 34

