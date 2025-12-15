Théâtre Hôtel des deux mondes Salle culturelle Grandparigny

Théâtre Hôtel des deux mondes

Salle culturelle 2 rue des écoles Grandparigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Pièce tout public d’Eric-Emmanuel Schmitt, mise en scène par Christophe Tellier.

Cette pièce met en scène les clients de cet hôtel des deux mondes qui ignorent tous pourquoi ils sont là. Ni le PDG acariâtre et dur d’oreille, ni la femme de ménage au langage fleuri, ni le pseudo mage hindou, ni le journaliste coureur de jupons, pas plus que la grande malade à la recherche de l’amour ne savent comment ils y sont arrivés et encore moins comment ils en partiront ! .

Salle culturelle 2 rue des écoles Grandparigny 50600 Manche Normandie +33 6 17 12 25 50 lysbeth.abk6@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Hôtel des deux mondes

L’événement Théâtre Hôtel des deux mondes Grandparigny a été mis à jour le 2025-12-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts