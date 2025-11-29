Théâtre > Hôtel des deux mondes Espace du bocage La Haye-Pesnel

Théâtre > Hôtel des deux mondes

Espace du bocage (derrière la Poste) La Haye-Pesnel Manche

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29 22:30:00

Pièce tout public de Eric-Emmanuel Schmitt mise en scène par Christophe Tellier

Temps suspendu, saillies humoristiques, réflexions métaphysiques tiennent les spectateurs en haleine, tantôt émus, amusés, interpellés jusqu’au dénouement inattendu. .

Espace du bocage (derrière la Poste) La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 6 17 12 25 50 lysbeth.abk6@gmail.com

