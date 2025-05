Théâtre « Huit Femmes » – Théâtre du Jean Baptiste Chaillé-les-Marais, 6 juin 2025 20:30, Chaillé-les-Marais.

Vendée

Théâtre « Huit Femmes » Théâtre du Jean Baptiste 44, rue du 11 novembre Chaillé-les-Marais Vendée

Début : 2025-06-06 20:30:00

fin : 2025-06-07

2025-06-06

2025-06-07

de Robert Thomas et par l’Atelier Théâtre adultes du JB

Dans une maison isolée par la neige, le maître des lieux est retrouvé assassiné. Coincées ensemble, huit femmes, mère, filles, domestiques s’accusent, se confient et se déchirent. Dans cette comédie policière tout y passe trahisons, révélations et tensions familiales.

Le spectateur doit retrouver parmi les huit femmes présentes celle qui a tué le maître de maison

Au Théâtre de Verdure, Repris au Théâtre de Poche en cas de mauvais temps .

Théâtre du Jean Baptiste 44, rue du 11 novembre

Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 78 78 contact@theatre-lejeanbaptiste.fr

