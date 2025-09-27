THÉÂTRE « HUIT FEMMES » SALLE DES FÊTES Fos

THÉÂTRE « HUIT FEMMES » SALLE DES FÊTES Fos samedi 27 septembre 2025.

THÉÂTRE « HUIT FEMMES »

SALLE DES FÊTES Allée de la Gare Fos Haute-Garonne

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 22:30:00

2025-09-27

Embarquez dans un huit clos à l’intrigue policière haletante…

Une comédie de Robert Thomas, mise en scène de Marlène Mies-Boulet, par les comédiennes amatrices de Comme si…

Animation proposée par l’association KM125.1, Les Pieds dans l’Oc.

« Dans une demeure bourgeoise, le matinde Noël, le père de famille est retrouvé poignardé dans sa chambre. Les huit femmes de la maison se retrouvent alors dans un huit-clos à l’intrigue policière haletante. Bien vite le comique de vaudeville se ternit et le rire se fait gri,nçant. Alors, jusqu’au bout le doute persiste qui a commis le crime ?… » 0 .

SALLE DES FÊTES Allée de la Gare Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie lespiedsdansloc@gmail.com

English :

Embark on a thrilling police thriller?

A comedy by Robert Thomas, directed by Marlène Mies-Boulet, performed by the comediennes of Comme si…

German :

Begeben Sie sich auf eine Reise in eine geschlossene Gesellschaft mit einer spannenden Kriminalgeschichte?

Eine Komödie von Robert Thomas, inszeniert von Marlène Mies-Boulet, mit den Amateurschauspielerinnen von Comme si…

Italiano :

Un avvincente thriller poliziesco?

Una commedia di Robert Thomas, diretta da Marlène Mies-Boulet, interpretata dal cast di Comme si…

Espanol :

Embarcarse en un trepidante thriller policíaco?

Una comedia de Robert Thomas, dirigida por Marlène Mies-Boulet, interpretada por el reparto de Comme si…

L’événement THÉÂTRE « HUIT FEMMES » Fos a été mis à jour le 2025-08-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE