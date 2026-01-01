Théâtre humoristique Cinéma Le Félix Labouheyre

Théâtre humoristique

Cinéma Le Félix 2 rue de l'Hôtel de Ville Labouheyre Landes

2026-01-31

2026-01-31

2026-01-31

Le service culturel vous présente Venez donc diner ce soir, pièce de théâtre humoristique de Frédéric Allard, par la Cie Lit en Scène, au cinéma Le Félix.

Désopilant, vivant, rythmé, avec de nombreux personnages aux antipodes l’un de l’autre.

Du rire à l’état pur…

Cinéma Le Félix 2 rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 culturemairie@labouheyre.fr

English :

The cultural department presents Venez donc diner ce soir, a humorous play by Frédéric Allard, by the Cie Lit en Scène, at Le Félix cinema.

It’s hilarious, lively and fast-paced, with a host of characters at opposite ends of the spectrum.

Pure laughter…

