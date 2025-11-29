Théâtre humour Craquage Place des fontaines Doué-en-Anjou

Théâtre humour Craquage

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29 21:30:00

2025-11-29

Après Pépites, son premier spectacle, Marion Mezadorian continue de croquer avec brio l’improbable galerie de personnages drôles et touchants qui croisent sa route.

Craquage, c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque on déballe tout et ça fait un bien fou ! À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entraîné dans un vertige où il perd les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs, et une furieuse envie de DIRE. C’est drôle, jouissif, sidérant, émouvant, et ça nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi…

Pétillante et pleine d’originalité. La véritable pépite de l’humour, c’est elle ! France 2.

Samedi 29 novembre 2025 de 20h30 à 21h30. .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

After Pépites, her first show, Marion Mezadorian continues to brilliantly sketch the unlikely gallery of funny and touching characters who cross her path.

German :

Nach Pépites, ihrem ersten Stück, skizziert Marion Mezadorian weiterhin mit Bravour die unwahrscheinliche Galerie von lustigen und rührenden Charakteren, die ihren Weg kreuzen.

Italiano :

Dopo Pépites, il suo primo spettacolo, Marion Mezadorian continua a tratteggiare con brio l’improbabile galleria di personaggi divertenti e toccanti che incrociano il suo cammino.

Espanol :

Después de Pépites, su primer espectáculo, Marion Mezadorian sigue dibujando con brío la inverosímil galería de personajes divertidos y conmovedores que se cruzan en su camino.

