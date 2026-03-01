Théâtre humour Et si c’est une fille ? Salle Chagall Thionville

Théâtre humour Et si c’est une fille ?

Salle Chagall 50 rue du donjon Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Bientôt l’égalité Homme-Femme ? Cinq sœurs (et un vétérinaire), rescapées de l’ancienne école ménagère Dominique, ont appris à des générations de jeunes filles le savoir être une parfaite épouse et maîtresse (de maison !) . Époque révolue.

Éviter la fermeture de l’école tient du miracle et un miracle s’est produit et a tout bouleversé l’ordre établi, venez assister à cette soirée école portes ouvertes… à tout public.

Sérieux s’abstenir

Thème l’égalité Homme-Femme, ses avancées et reculades

Forme comique de situation, théâtre dans le théâtre et interactif pour une participation du public par bulletin de vote, humour décaléTout public

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Salle Chagall 50 rue du donjon Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 34 29 13 contact@centresaintmichel.fr

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English :

Gender equality coming soon? Five sisters (and a vet), survivors of the old Dominique housekeeping school, have taught generations of young girls how to be a perfect wife and housewife. A bygone era.

Avoiding the school?s closure is a miracle, and a miracle has occurred that has turned the established order upside down. Come and join us for this school open evening? open to all.

Not for the faint-hearted

Theme: gender equality, its advances and setbacks

Form: situational comedy, theater within the theater and interactive for audience participation by voting, offbeat humor

L’événement Théâtre humour Et si c’est une fille ? Thionville a été mis à jour le 2026-03-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME