Théâtre humour IBOS Ibos
vendredi 23 octobre 2026 · IBOS · Ibos
Informations pratiques
Ibos
Théâtre humour
IBOS Centre Commercial Le Méridien Ibos Hautes-Pyrénées
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
SEXE, GROG ET ROCKING CHAIR
Dans ce spectacle en forme d’hommage à son père disparu, Alex Lutz nous livre une réflexion lucide et drôle sur la transmission entre générations. Une mise en scène poétique, drôle et touchante, sublimée par la présence sur scène de Nilo, son cheval.
La culture vient à vous… et la navette vous y emmène
Tout savoir sur la navette culturelle : https://www.ccplateaudelannemezan.fr/transport-dinteret-local-til-culturel/
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IBOS Centre Commercial Le Méridien Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55 accueil@parvis.net
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English :
SEX, GROG, AND A ROCKING CHAIR
In this show—a tribute to his late father—Alex Lutz offers a lucid and humorous reflection on the passing of traditions from one generation to the next. A poetic, funny, and touching production, enhanced by the on-stage presence of Nilo, his horse.%A0
Culture comes to you… and the shuttle takes you there
Learn all about the cultural shuttle: https://www.ccplateaudelannemezan.fr/transport-dinteret-local-til-culturel/
L’événement Théâtre humour Ibos a été mis à jour le 2026-09-07 par OT de Tarbes|CDT65
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