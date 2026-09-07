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AGENDA · Ibos

Théâtre humour IBOS Ibos

vendredi 23 octobre 2026 · IBOS · Ibos

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
IBOS
Adresse
Centre Commercial Le Méridien
Ville
65420 Ibos
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
30 30 30 Tarif réduit

Ibos

Théâtre humour

IBOS Centre Commercial Le Méridien Ibos Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

SEXE, GROG ET ROCKING CHAIR
Dans ce spectacle en forme d’hommage à son père disparu, Alex Lutz nous livre une réflexion lucide et drôle sur la transmission entre générations. Une mise en scène poétique, drôle et touchante, sublimée par la présence sur scène de Nilo, son cheval. 

La culture vient à vous… et la navette vous y emmène
Tout savoir sur la navette culturelle : https://www.ccplateaudelannemezan.fr/transport-dinteret-local-til-culturel/
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IBOS Centre Commercial Le Méridien Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55  accueil@parvis.net

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English :

SEX, GROG, AND A ROCKING CHAIR
In this show—a tribute to his late father—Alex Lutz offers a lucid and humorous reflection on the passing of traditions from one generation to the next. A poetic, funny, and touching production, enhanced by the on-stage presence of Nilo, his horse.%A0

Culture comes to you… and the shuttle takes you there
Learn all about the cultural shuttle: https://www.ccplateaudelannemezan.fr/transport-dinteret-local-til-culturel/

L’événement Théâtre humour Ibos a été mis à jour le 2026-09-07 par OT de Tarbes|CDT65

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