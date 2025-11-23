Théâtre/Humour Les 3 Mousquetaires environ Égletons

Théâtre/Humour Les 3 Mousquetaires environ

Espace Ventadour Égletons Corrèze

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Les Trois Mousquetaires , c’est d’abord une formidable histoire d’amitié et de solidarité. Des caractères d’exceptions se rencontrent et s’associent. Seuls, ils peuvent beaucoup mais ensemble, ils peuvent tout. Ainsi va naître leur cri de ralliement Tous pour un, un pour tous . Dans cette adaptation d’Alexandre Dumas, la compagnie met en scène l’histoire des ferrets de la reine avec une touche humoristique et contemporaine. Sur scène, quatre comédiens incarnent 17 personnages grâce à des costumes d’époque et des clins d’œil à la culture actuelle, mêlant chanson française, références modernes et jeux de mots. Résultat un spectacle qui rassemble petits et grands dans un moment de rires et de complicité familiale.

Tout public à partir de 9 ans.

Durée 1h15 .

Espace Ventadour Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34

