Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Laissez vos certitudes sur le vaudeville de côté et accrochez-vous !

Deux ouvreurs accueillent et placent les spectateurs.

Enfin, le rideau s’ouvre sur… rien. En lieu et place d’un décor majestueux, le public découvre, médusé, deux pauvres malles abandonnées sur scène.

Une lettre nous apprendra que les comédiens ont quitté le projet. Les deux ouvreurs vont alors tenter de sauver la situation en interprétant à eux seuls tous les personnages de cette folle comédie.

Un Feydeau déjanté sûrement ! Drôle c’est évident ! Étonnant sans conteste !

Compagnie Grenier de Toulouse

Texte de Georges Feydeau

Mise en scène Pierre Matras

Avec Muriel Darras et Pierre Matras

> Infos & Billetterie Voir site internet

TARBES 44 rue Larrey

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Set aside your certainties about vaudeville and hang on!

Two ushers welcome and seat the audience.

Finally, the curtain opens on? nothing. Instead of a majestic set, the audience discovers two poor trunks abandoned on stage.

A letter informs us that the actors have left the project. The two ushers attempt to save the day, playing all the characters in this madcap comedy.

A crazy Feydeau: for sure! Funny: obviously! Astonishing: without question!

Compagnie Grenier de Toulouse

Text by Georges Feydeau

Directed by Pierre Matras

With Muriel Darras and Pierre Matras

> Info & Tickets: See website

German :

Lassen Sie Ihre Gewissheiten über das Varieté beiseite und halten Sie sich fest!

Zwei Platzanweiser begrüßen und platzieren die Zuschauer.

Schließlich öffnet sich der Vorhang auf … nichts. Anstelle eines majestätischen Bühnenbildes sieht das Publikum zwei arme Koffer, die auf der Bühne zurückgelassen wurden.

Ein Brief informiert uns darüber, dass die Schauspieler das Projekt verlassen haben. Die beiden Platzanweiser versuchen, die Situation zu retten, indem sie alle Figuren in dieser verrückten Komödie spielen.

Ein verrückter Feydeau: sicher! Lustig: ganz klar! Erstaunlich: ohne Frage!

Compagnie Grenier de Toulouse

Text von Georges Feydeau

Inszenierung Pierre Matras

Mit Muriel Darras und Pierre Matras

> Infos & Kartenverkauf: Siehe Website

Italiano :

Mettete da parte le vostre certezze sul vaudeville e tenetevi forte!

Due uscieri accolgono e fanno accomodare il pubblico.

Infine, il sipario si apre sul nulla. Invece di una maestosa scenografia, il pubblico rimane sbalordito nello scoprire due poveri bauli abbandonati sul palco.

Una lettera ci informa che gli attori hanno abbandonato il progetto. I due uscieri tentano di salvare la situazione interpretando tutti i personaggi di questa folle commedia.

Un Feydeau stravagante, non c’è che dire! Divertente: ovviamente! Sorprendente: senza dubbio!

Compagnie Grenier de Toulouse

Scritto da Georges Feydeau

Diretto da Pierre Matras

Con Muriel Darras e Pierre Matras

> Info e biglietti: Vedere il sito web

Espanol :

Deje a un lado sus certezas sobre el vodevil y ¡agárrese!

Dos acomodadores dan la bienvenida y sientan al público.

Finalmente, se abre el telón sobre… nada. En lugar de un decorado majestuoso, el público descubre estupefacto dos pobres baúles abandonados en el escenario.

Una carta nos informa de que los actores han abandonado el proyecto. Los dos acomodadores intentan salvar la situación interpretando a todos los personajes de esta disparatada comedia.

Un Feydeau chiflado, sin duda Divertida: ¡evidentemente! Asombrosa: ¡sin duda!

Compañía Grenier de Toulouse

Escrita por Georges Feydeau

Dirigida por Pierre Matras

Con Muriel Darras y Pierre Matras

> Información y entradas: Ver sitio web

