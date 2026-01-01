Théâtre I K.O debout Caen

Théâtre I K.O debout

18 Avenue des Chevaliers Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 17:00:00

fin : 2026-01-11 18:15:00

Date(s) :

2026-01-11

5 femmes , combattantes du quotidien. Elles dévoilent des bouts d’intime, racontent les obstacles rencontrés au fil de leur vie.

Cinq femmes, cinq parcours de vie.

Elles livrent des fragments d’intimité et partagent les obstacles, les forces et les doutes qui jalonnent leurs histoires. Un récit vibrant où chacun·e peut se reconnaître.

Écrit par Rachel Groix et réalisé par la Compagnie des Continents Coémdiens. La Compagnie explore depuis plusieurs années un théâtre sensible et engagé, mêlant création contemporaine et expression populaire. .

English : Théâtre I K.O debout

5 women, everyday fighters. They reveal bits and pieces of their private lives, recounting the obstacles they have encountered along the way.

A personal questioning in which everyone will recognize themselves

