Théatre ICI et Maintenant La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Théatre ICI et Maintenant La Maison Nugues Romans-sur-Isère vendredi 5 décembre 2025.
Théatre ICI et Maintenant
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
A partir de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05 21:30:00
Date(s) :
2025-12-05
Un événement tragique survient lors d’une représentation théâtrale.
L’un des deux acteurs, sous le regard ébahi de son partenaire, quitte son rôle et invente son propre langage.
.
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
English :
A tragic event occurs during a theatrical performance.
One of the two actors, under the astonished gaze of his partner, leaves his role and invents his own language.
German :
Während einer Theateraufführung kommt es zu einem tragischen Ereignis.
Einer der beiden Schauspieler verlässt unter den verblüfften Blicken seines Partners seine Rolle und erfindet seine eigene Sprache.
Italiano :
Durante una rappresentazione teatrale si verifica un evento tragico.
Uno dei due attori, osservato con stupore dal suo partner, abbandona il suo ruolo e inventa una propria lingua.
Espanol :
Durante una representación teatral se produce un trágico suceso.
Uno de los dos actores, observado atónito por su compañero, abandona su papel e inventa su propio lenguaje.
L’événement Théatre ICI et Maintenant Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-06 par Valence Romans Tourisme