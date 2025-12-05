Théatre ICI et Maintenant La Maison Nugues Romans-sur-Isère

Théatre ICI et Maintenant

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

A partir de 12 ans

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 21:30:00

2025-12-05

Un événement tragique survient lors d’une représentation théâtrale.

L’un des deux acteurs, sous le regard ébahi de son partenaire, quitte son rôle et invente son propre langage.

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

English :

A tragic event occurs during a theatrical performance.

One of the two actors, under the astonished gaze of his partner, leaves his role and invents his own language.

German :

Während einer Theateraufführung kommt es zu einem tragischen Ereignis.

Einer der beiden Schauspieler verlässt unter den verblüfften Blicken seines Partners seine Rolle und erfindet seine eigene Sprache.

Italiano :

Durante una rappresentazione teatrale si verifica un evento tragico.

Uno dei due attori, osservato con stupore dal suo partner, abbandona il suo ruolo e inventa una propria lingua.

Espanol :

Durante una representación teatral se produce un trágico suceso.

Uno de los dos actores, observado atónito por su compañero, abandona su papel e inventa su propio lenguaje.

