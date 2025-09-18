Théâtre III Théâtre de Poche Saint-Brieuc
Théâtre III Théâtre de Poche Saint-Brieuc vendredi 17 avril 2026.
Théâtre III
Théâtre de Poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 22:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Dans cette variation contemporaine de la pièce Richard III de Shakespeare, l’auteur raconte l’histoire de Richard, troisième du nom, qui vient d’hériter d’une immense fortune et d’une multinationale à diriger. Tout lui appartient désormais, sauf peut-être la conduite de ses actes. Lors de son discours d’investiture, il laisse entendre qu’il aurait peut-être tué son père… mais personne ne réagit. Face à la lâcheté du monde qui l’entoure, Richard va se transformer en véritable tyran.
User du pouvoir n’est-ce pas aussi en abuser ? Réinterroger cette question, dans les contradictions du monde d’aujourd’hui, est au coeur de ce spectacle porté par cette jeune et prometteuse compagnie dinannaise. .
