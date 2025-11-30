Théâtre Il court, il court le muret Salle des fêtes Alixan
Théâtre Il court, il court le muret Salle des fêtes Alixan dimanche 30 novembre 2025.
Théâtre Il court, il court le muret
Salle des fêtes Les Plantas Alixan Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-30 14:30:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
L’Amicale de Bonlieu et l’ADMR Alixan vous invitent à découvrir un nouveau spectacle théâtral Il court, il court le muret de Anny Lescalier et Jean-Claude Martineau.
Salle des fêtes Les Plantas Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes agnesoullier@hotmail.fr
English :
The Amicale de Bonlieu and ADMR Alixan invite you to discover a new theatrical show: Il court, il court le muret by Anny Lescalier and Jean-Claude Martineau.
German :
Die Amicale de Bonlieu und die ADMR Alixan laden Sie ein, eine neue Theateraufführung zu entdecken: Il court, il court le muret von Anny Lescalier und Jean-Claude Martineau.
Italiano :
L’Amicale de Bonlieu e l’ADMR Alixan vi invitano a scoprire un nuovo spettacolo teatrale: Il court, il court le muret di Anny Lescalier e Jean-Claude Martineau.
Espanol :
La Amicale de Bonlieu y ADMR Alixan le invitan a descubrir un nuevo espectáculo teatral: Il court, il court le muret de Anny Lescalier y Jean-Claude Martineau.
