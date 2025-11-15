Théâtre Il court, il court le muret Châteauneuf-sur-Isère
Théâtre Il court, il court le muret Châteauneuf-sur-Isère samedi 15 novembre 2025.
Dîner-spectacle Théâtre – Il court, il court le muret
Salle des fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Apéritif, repas avec vin, et le spectacle
Début : 2025-11-15 20:00:00
L’Amicale de Bonlieu vous invite à sa traditionnelle soirée diner et théâtre le Samedi 15 Novembre.
Le prix comprend l’apéritif, le repas et bien-sur le spectacle théâtral.
Salle des fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes agnesoullier@hotmail.fr
English :
The Amicale de Bonlieu invites you to its traditional dinner and theater evening on Saturday November 15.
The price includes aperitif, meal and, of course, the theatrical show.
German :
Die Amicale de Bonlieu lädt Sie zu ihrem traditionellen Dinner- und Theaterabend am Samstag, den 15. November ein.
Der Preis beinhaltet den Aperitif, das Essen und natürlich die Theateraufführung.
Italiano :
L’Amicale de Bonlieu vi invita alla sua tradizionale cena e serata teatrale sabato 15 novembre.
Il prezzo comprende l’aperitivo, il pasto e, naturalmente, lo spettacolo teatrale.
Espanol :
La Amicale de Bonlieu le invita a su tradicional cena y velada teatral el sábado 15 de noviembre.
El precio incluye el aperitivo, la comida y, por supuesto, la representación teatral.
