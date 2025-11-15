Dîner-spectacle Théâtre – Il court, il court le muret

Salle des fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Apéritif, repas avec vin, et le spectacle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

L’Amicale de Bonlieu vous invite à sa traditionnelle soirée diner et théâtre le Samedi 15 Novembre.

Le prix comprend l’apéritif, le repas et bien-sur le spectacle théâtral.

.

Salle des fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes agnesoullier@hotmail.fr

English :

The Amicale de Bonlieu invites you to its traditional dinner and theater evening on Saturday November 15.

The price includes aperitif, meal and, of course, the theatrical show.

German :

Die Amicale de Bonlieu lädt Sie zu ihrem traditionellen Dinner- und Theaterabend am Samstag, den 15. November ein.

Der Preis beinhaltet den Aperitif, das Essen und natürlich die Theateraufführung.

Italiano :

L’Amicale de Bonlieu vi invita alla sua tradizionale cena e serata teatrale sabato 15 novembre.

Il prezzo comprende l’aperitivo, il pasto e, naturalmente, lo spettacolo teatrale.

Espanol :

La Amicale de Bonlieu le invita a su tradicional cena y velada teatral el sábado 15 de noviembre.

El precio incluye el aperitivo, la comida y, por supuesto, la representación teatral.

L’événement Dîner-spectacle Théâtre – Il court, il court le muret Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-28 par Valence Romans Tourisme