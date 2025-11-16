Théâtre Il court, il court le muret Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère

Théâtre Il court, il court le muret

Salle des fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2025-11-16 14:30:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Après sa traditionnelle soirée dîner et théâtre, l’Amicale de Bonlieu vous invite à découvrir son nouveau spectacle Il court, il court le muret de Anny Lescalier et Jean-Claude Martineau.

Salle des fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes agnesoullier@hotmail.fr

English :

After its traditional dinner and theater evening, the Amicale de Bonlieu invites you to discover its new show Il court, il court le muret by Anny Lescalier and Jean-Claude Martineau.

German :

Nach ihrem traditionellen Dinner- und Theaterabend lädt die Amicale de Bonlieu Sie ein, ihr neues Stück Il court, il court le muret von Anny Lescalier und Jean-Claude Martineau zu sehen.

Italiano :

Dopo la tradizionale cena e serata teatrale, l’Amicale de Bonlieu vi invita a scoprire il suo nuovo spettacolo Il court, il court le muret di Anny Lescalier e Jean-Claude Martineau.

Espanol :

Tras su tradicional cena y velada teatral, la Amicale de Bonlieu le invita a descubrir su nuevo espectáculo Il court, il court le muret de Anny Lescalier y Jean-Claude Martineau.

