Théâtre Il court, il court le muret Salle Jean Cheval Marches

Théâtre Il court, il court le muret

Salle Jean Cheval Place Raymond Chovin Marches Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

A partir de 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

L’Amicale de Bonlieu et l’ASCM vous propose la représentation de la pièce de Anny Lescalier et Jean-Claude Martineau Il court, il court le muret , le samedi 6 décembre 2025 à 20h00 à Marches, salle Jean Cheval.

Salle Jean Cheval Place Raymond Chovin Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes agnesoullier@hotmail.fr

English :

The Amicale de Bonlieu and ASCM invite you to a performance of Anny Lescalier and Jean-Claude Martineau’s play Il court, il court le muret , on Saturday December 6, 2025 at 8:00 pm at Marches, salle Jean Cheval.

German :

Die Amicale de Bonlieu und der ASCM bieten Ihnen die Aufführung des Stücks von Anny Lescalier und Jean-Claude Martineau Il court, il court le muret (Er läuft, er läuft die Mauer) am Samstag, den 6. Dezember 2025 um 20.00 Uhr in Marches, Salle Jean Cheval, an.

Italiano :

L’Amicale de Bonlieu e l’ASCM vi invitano alla rappresentazione dello spettacolo Il court, il court le muret di Anny Lescalier e Jean-Claude Martineau sabato 6 dicembre 2025 alle ore 20.00 a Marches, sala Jean Cheval.

Espanol :

La Amicale de Bonlieu y la ASCM le invitan a la representación de la obra de Anny Lescalier y Jean-Claude Martineau Il court, il court le muret el sábado 6 de diciembre de 2025 a las 20.00 h en Marches, sala Jean Cheval.

L’événement Théâtre Il court, il court le muret Marches a été mis à jour le 2025-11-07 par Valence Romans Tourisme