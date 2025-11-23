Théâtre Il court, il court le muret Route de Saint Donat Saint-Bardoux

Théâtre Il court, il court le muret

Route de Saint Donat Le Village Saint-Bardoux Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 14:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

L’Amicale de Bonlieu et le Club de Baudile vous invitent à découvrir un nouveau spectacle théâtral Il court, il court le muret de Anny Lescalier et Jean-Claude Martineau.

.

Route de Saint Donat Le Village Saint-Bardoux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes agnesoullier@hotmail.fr

English :

The Amicale de Bonlieu and the Club de Baudile invite you to discover a new theatrical show: Il court, il court le muret by Anny Lescalier and Jean-Claude Martineau.

German :

Die Amicale de Bonlieu und der Club de Baudile laden Sie ein, eine neue Theateraufführung zu entdecken: Il court, il court le muret (Er läuft, er läuft das Mäuerchen) von Anny Lescalier und Jean-Claude Martineau.

Italiano :

L’Amicale de Bonlieu e il Club de Baudile vi invitano a scoprire un nuovo spettacolo teatrale: Il court, il court le muret di Anny Lescalier e Jean-Claude Martineau.

Espanol :

La Amicale de Bonlieu y el Club de Baudile le invitan a descubrir un nuevo espectáculo teatral: Il court, il court le muret de Anny Lescalier y Jean-Claude Martineau.

L’événement Théâtre Il court, il court le muret Saint-Bardoux a été mis à jour le 2025-11-07 par Valence Romans Tourisme