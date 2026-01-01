Théâtre Il était une autre fois Salle des fêtes Crépol

Théâtre Il était une autre fois

Salle des fêtes 2 Place des Écoles Crépol

Début : 2026-01-31 20:00:00

Une parodie de contes de fées où les héros

de votre enfance n’ont pas la vie facile!

Salle des fêtes 2 Place des Écoles Crépol 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 78 93 bibliocrepol@orange.fr

English :

A parody of fairy tales where the heroes

your childhood heroes don’t have it easy!

