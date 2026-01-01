Théâtre Il était une autre fois Salle des fêtes Crépol
Théâtre Il était une autre fois Salle des fêtes Crépol samedi 31 janvier 2026.
Théâtre Il était une autre fois
Salle des fêtes 2 Place des Écoles Crépol Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Une parodie de contes de fées où les héros
de votre enfance n’ont pas la vie facile!
.
Salle des fêtes 2 Place des Écoles Crépol 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 78 93 bibliocrepol@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A parody of fairy tales where the heroes
your childhood heroes don’t have it easy!
L’événement Théâtre Il était une autre fois Crépol a été mis à jour le 2026-01-12 par Valence Romans Tourisme