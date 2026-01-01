Théâtre Il était une autre fois Salle des fêtes Génissieux

Théâtre Il était une autre fois

Salle des fêtes 20 rue Simon Chopin Génissieux Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Une parodie de contes de fées où les héros de votre enfance n’ont pas la vie facile !

Ecrite par Mathias Perez et interprétée par le Théâtre de l’Optime.

English :

A parody of fairy tales where the heroes of your childhood don’t have it easy!

Written by Mathias Perez and performed by Théâtre de l’Optime.

