Théâtre Il était une fois dans le sud ouest Biarritz
Théâtre Il était une fois dans le sud ouest Biarritz samedi 21 mars 2026.
Théâtre Il était une fois dans le sud ouest
11 Rue de Pelletier Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Une petite cité balnéaire du pays basque connue pour sa chasse à la baleine vit au fil des saisons une douce quiétude.
L’arrivée d’un fier brigadier parisien des douanes va bouleverser ce fragile équilibre .
11 Rue de Pelletier Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 23 02 30 theatre-versant@orange.fr
English : Théâtre Il était une fois dans le sud ouest
German : Théâtre Il était une fois dans le sud ouest
Italiano :
Espanol : Théâtre Il était une fois dans le sud ouest
L’événement Théâtre Il était une fois dans le sud ouest Biarritz a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Biarritz