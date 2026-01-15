Théâtre Il était une fois dans le Sud Ouest Rue Abbé Bordes Saint-Paul-lès-Dax

Théâtre Il était une fois dans le Sud Ouest

Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Une petite cité balnéaire du Pays basque connue pour sa chasse à la baleine vit au fil des saisons une douce quiétude. Le bonheur, la gaité, les amitiés, les amours heureux, déçues, ratés, cachés, les fâcheries et quelques jalousies font le quotidien de cet endroit. L’arrivée d’un fier brigadier parisien des douanes va bouleverser ce fragile équilibre. Encore un qui a cru être plus malin qu’un Basque. Le village se lie alors pour faire tourner en bourrique cette autorité répressive en mettant des obstacles improbables dans son enquête. Tout cela se finit comme d’habitude au Pays basque en chantant, dansant et en riant.

Dans le cadre du Festival de théâtre Félix en Herbe .

Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Il était une fois dans le Sud Ouest

L’événement Théâtre Il était une fois dans le Sud Ouest Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Grand Dax