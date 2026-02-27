Théâtre Il était une fois le Tour de France TARBES Tarbes

Théâtre Il était une fois le Tour de France

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-03-28

Création proposée par la Compagnie Il est une fois (65)

Un beau jour d’hiver 1902, dans une brasserie parisienne, Géo Lefèvre soufflait à l’oreille d’Henri Desgrange l’idée d’organiser une course de vélo extraordinaire comportant six étapes et faisant le tour de la France sur 2 500 km. Desgrange, alors patron de l’Auto-Vélo qui allait devenir l’Auto puis l’Équipe, fut d’abord sceptique mais trouva ensuite l’idée excellente et c’est ainsi que le Tour de France voyait le jour. Mais tous deux n’imaginaient pas qu’ils venaient de créer une course mythique.

C’est cette histoire merveilleuse que j’ai décidé de vous raconter, comment sont arrivées les premières étapes de montagnes, le premier maillot jaune, la caravane, mais aussi les grands événements mondiaux qui l’ont impacté, comme les deux guerres mondiales. Vous verrez son évolution durant ses cinquante premières années pour devenir ce qu’il est aujourd’hui, le plus grand événement sportif mondial annuel.

Bernard Monforte, auteur et metteur en scène

Lorsque Bernard, l’ambassadeur du Béarn sur le Tour depuis 2016 sous les traits d’Henri IV, m’a parlé de son projet de spectacle, je ne pouvais qu’adhérer à cette idée qui s’intègre parfaitement dans ma démarche de transmission de la légende. C’est l’occasion de montrer comment le Tour a été créé, quand les organisateurs de l’époque étaient traités d’assassins en proposant la première étape de montagne dans ce que les coureurs appelaient le cercle de la mort à Peyresourde où ils craignaient d’être dévorés par les ours, l’arrivée des équipes nationales, de la caravane, le premier maillot jaune et bien d’autres moments qui ont fait le Tour.

J’ai hâte maintenant de voir le résultat de son travail auquel je souhaite réussite et longue vie.

Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France

LES COULISSES (répétition publique)

Samedi 28 mars à partir de 14h, entrée libre et gratuite

LES REPRÉSENTATIONS

Mardi 7 avril à 20h30 (avant-première)

Mercredi 8 avril à 19h

Jeudi 9 avril à 20h30

Vendredi 10 avril à 20h30

Samedi 11 avril à 21h

Dimanche 12 avril à 16h

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 30 93

English :

Created by Compagnie Il est une fois (65)

One fine winter’s day in 1902, in a Parisian brasserie, Géo Lefèvre whispered in Henri Desgrange’s ear the idea of organizing an extraordinary bicycle race comprising six stages and covering 2,500 km around France. Desgrange, then head of L’Auto-Vélo, which later became L’Auto and then L’Équipe, was initially skeptical, but later found the idea excellent, and the Tour de France was born. Little did they know, however, that they had just created a legendary race.

It’s this wonderful story that I’ve decided to tell you, how the first mountain stages came about, the first yellow jersey, the caravan, but also the major world events that impacted it, such as the two world wars. You?ll see how it evolved over its first fifty years to become what it is today, the world?s biggest annual sporting event.

Bernard Monforte, author and director

When Bernard, Béarn?s ambassador on the Tour since 2016 in the guise of Henri IV, told me about his show project, I couldn?t but agree with the idea, which fits in perfectly with my approach to passing on the legend. It’s an opportunity to show how the Tour was created, when the organizers of the time were called murderers by proposing the first mountain stage in what the riders called the circle of death at Peyresourde, where they feared being devoured by bears, the arrival of the national teams, the caravan, the first yellow jersey and many other moments that made the Tour.

I look forward to seeing the results of his work, to which I wish success and long life.

Christian Prudhomme, Tour de France Director

BEHIND THE SCENES (public rehearsal)

Saturday, March 28 from 2pm, free admission

PERFORMANCES

Tuesday, April 7 at 8:30pm (preview)

Wednesday, April 8 at 7pm

Thursday, April 9 at 8:30pm

Friday, April 10 at 8:30pm

Saturday, April 11 at 9pm

Sunday, April 12 at 4pm

