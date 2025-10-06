Théâtre Il faut sauver papy ! Colmar

Théâtre Il faut sauver papy !

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Il veut aller en maison de retraite, sa petite fille fait tout pour l’en empêcher. Mais ce ne sera pas une mince affaire Papy Raymond va lui en faire voir de toutes les couleurs !

Il veut aller en maison de retraite, sa petite fille fait tout pour l’en empêcher !

Raymond, veuf, a quitté son village du Poitou pour démarrer une nouvelle vie à la maison de retraite Les Tournesols. C’était sans compter sur l’obstination de sa petite-fille qui refuse de voir son grand-père, en bonne santé et avec toute sa tête, aller vivre dans ce mouroir à vieux ! Obstinée, elle décide de le sortir de là, contre son gré, pour le faire changer d’avis. Mais ce ne sera pas une mince affaire Papy Raymond va lui en faire voir de toutes les couleurs ! .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

He wants to go into an old people’s home, and his granddaughter is doing everything she can to stop him. But it’s not going to be easy: Grandpa Raymond is going to give him a run for his money!

German :

Er will ins Altersheim gehen, und seine Enkelin tut alles, um ihn davon abzuhalten. Doch das ist kein leichtes Unterfangen: Opa Raymond wird ihm das Leben schwer machen!

Italiano :

Vuole entrare in una casa di riposo e la nipote fa di tutto per impedirglielo. Ma non sarà facile: nonno Raymond gli darà filo da torcere!

Espanol :

Quiere ingresar en una residencia de ancianos, y su nieta hace todo lo posible por impedírselo. Pero no va a ser fácil: ¡el abuelo Raymond se lo va a poner difícil!

