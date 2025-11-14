Théâtre Il faut sauver Papy La Rochelle


29 rue Debussy La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-15
2025-11-14
A la grande surprise de sa famille, Raymond, veuf depuis longtemps, fait le choix de quitter son village pour commencer une nouvelle vie à la maison de retraite Les Tournesols.
29 rue Debussy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 19 19 reservation.azile@gmail.com
English :
Much to his family’s surprise, Raymond, a long-time widower, decides to leave his village to start a « new life » at the Les Tournesols retirement home.
German :
Zur großen Überraschung seiner Familie trifft der seit langem verwitwete Raymond die Entscheidung, sein Dorf zu verlassen, um im Altenheim Les Tournesols ein « neues Leben » zu beginnen.
Italiano :
Con grande sorpresa della sua famiglia, Raymond, vedovo da tempo, decide di lasciare il suo villaggio per iniziare una « nuova vita » nella casa di riposo Les Tournesols.
Espanol :
Para sorpresa de su familia, Raymond, viudo desde hace mucho tiempo, decide abandonar su pueblo para iniciar una « nueva vida » en la residencia de ancianos Les Tournesols.
