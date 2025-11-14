Théâtre Il faut sauver Papy La Rochelle

29 rue Debussy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

A la grande surprise de sa famille, Raymond, veuf depuis longtemps, fait le choix de quitter son village pour commencer une nouvelle vie à la maison de retraite Les Tournesols.

29 rue Debussy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 19 19 reservation.azile@gmail.com

English :

Much to his family’s surprise, Raymond, a long-time widower, decides to leave his village to start a « new life » at the Les Tournesols retirement home.

German :

Zur großen Überraschung seiner Familie trifft der seit langem verwitwete Raymond die Entscheidung, sein Dorf zu verlassen, um im Altenheim Les Tournesols ein « neues Leben » zu beginnen.

Italiano :

Con grande sorpresa della sua famiglia, Raymond, vedovo da tempo, decide di lasciare il suo villaggio per iniziare una « nuova vita » nella casa di riposo Les Tournesols.

Espanol :

Para sorpresa de su familia, Raymond, viudo desde hace mucho tiempo, decide abandonar su pueblo para iniciar una « nueva vida » en la residencia de ancianos Les Tournesols.

