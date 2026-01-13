Théâtre Il neige au Musée Maurice Denis Musée départemental Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye
Théâtre Il neige au Musée Maurice Denis Musée départemental Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye dimanche 8 février 2026.
Théâtre Il neige au Musée Maurice Denis
Musée départemental Maurice Denis 2bis rue Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye Yvelines
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-08 14:30:00
fin : 2026-02-15 15:15:00
2026-02-08 2026-02-15
Redécouvrez Il neige , drame d’André Ibels joué pour la première fois en 1903, ressuscité aujourd’hui par la compagnie Aenea. Une immersion rare dans le théâtre populaire engagé de la Belle Époque, en écho à l’exposition H.G. Ibels.
Musée départemental Maurice Denis 2bis rue Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France +33 1 39 07 87 87 museemauricedenis@yvelines.fr
English :
Rediscover Il neige , a drama by André Ibels first performed in 1903, brought back to life today by Compagnie Aenea. A rare immersion in the committed popular theater of the Belle Époque, echoing the H.G. Ibels exhibition.
