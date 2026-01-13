Théâtre Il neige au Musée Maurice Denis Musée départemental Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye

Théâtre Il neige au Musée Maurice Denis

Redécouvrez Il neige , drame d’André Ibels joué pour la première fois en 1903, ressuscité aujourd’hui par la compagnie Aenea. Une immersion rare dans le théâtre populaire engagé de la Belle Époque, en écho à l’exposition H.G. Ibels.

Rediscover Il neige , a drama by André Ibels first performed in 1903, brought back to life today by Compagnie Aenea. A rare immersion in the committed popular theater of the Belle Époque, echoing the H.G. Ibels exhibition.

