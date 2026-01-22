Théâtre Il n’est pas trop tard puisqu’on est là Le bourg Les Estables

Théâtre Il n’est pas trop tard puisqu’on est là

Le bourg Centre d'animation Les Estables Haute-Loire

Début : 2026-02-17 20:00:00

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Un spectacle proposé par la Cie La Ligne .

La Compagnie La Ligne a passé un an à sillonner les routes du Parc des Monts d’Ardèche. Une année de recherche et d’entretiens auprès d’habitants, d’élus, et de scientifiques.

Le bourg Centre d'animation Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

A show put on by Cie La Ligne .

The Compagnie La Ligne spent a year criss-crossing the roads of the Parc des Monts d?Ardèche. A year of research and interviews with local residents, elected officials and scientists.

