Théâtre Il n’est pas trop tard puisqu’on est là Le bourg Les Estables

Théâtre Il n’est pas trop tard puisqu’on est là
Le bourg Centre d’animation Les Estables Haute-Loire
Début : 2026-02-17 20:00:00
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Un spectacle proposé par la Cie La Ligne .
La Compagnie La Ligne a passé un an à sillonner les routes du Parc des Monts d’Ardèche. Une année de recherche et d’entretiens auprès d’habitants, d’élus, et de scientifiques.
Le bourg Centre d’animation Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
A show put on by Cie La Ligne .
The Compagnie La Ligne spent a year criss-crossing the roads of the Parc des Monts d?Ardèche. A year of research and interviews with local residents, elected officials and scientists.
