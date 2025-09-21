Théâtre Il n’y a pas de ajar Place Jules Ferry Bressuire
Théâtre Il n’y a pas de ajar Place Jules Ferry Bressuire jeudi 19 mars 2026.
Théâtre Il n’y a pas de ajar
Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Adaptation du succès de librairie de l’autrice-rabbine Delphine Horvilleur, Il n’y a pas de Ajar… inspiré par Romain Gary-Émile Ajar, est un plaidoyer contre les obsessions identitaires. Ce seul en scène magistral et facétieux, incarné par Johanna Nizard, comédienne caméléon hors-norme, célèbre le millefeuille de nos identités multiples !
À partir de 15 ans. .
Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr
English : Théâtre Il n’y a pas de ajar
German : Théâtre Il n’y a pas de ajar
Italiano :
Espanol : Théâtre Il n’y a pas de ajar
L’événement Théâtre Il n’y a pas de ajar Bressuire a été mis à jour le 2025-09-21 par OT Bocage Bressuirais