Théâtre Il n’y a pas de ajar Place Jules Ferry Bressuire

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Adaptation du succès de librairie de l’autrice-rabbine Delphine Horvilleur, Il n’y a pas de Ajar… inspiré par Romain Gary-Émile Ajar, est un plaidoyer contre les obsessions identitaires. Ce seul en scène magistral et facétieux, incarné par Johanna Nizard, comédienne caméléon hors-norme, célèbre le millefeuille de nos identités multiples !

À partir de 15 ans. .

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

