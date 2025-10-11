Théâtre Il n’y a pas de hasards, il n’y a que des rendez-vous Salle Henri Rolland Saint-Rémy-de-Provence

Théâtre Il n’y a pas de hasards, il n’y a que des rendez-vous

Samedi 11 octobre 2025 à partir de 20h30.

Dimanche 12 octobre 2025 à partir de 17h.

Dimanche 19 octobre 2025 à partir de 17h. Salle Henri Rolland Rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

La compagnie Les Pieds Au Sol vous présente une pièce de théâtre à Saint-Rémy-de-Provence.

Retrouvez la compagnie de théâtre Les Pieds Au Sol pour trois dates uniques les 11, 12 et 19 octobre.



Véritable création, « Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous » est une pièce de théâtre qui raconte les morceaux de vie de cinq femmes.

Écrite et mise en scène par Jean-Claude Herbette .

Salle Henri Rolland Rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 50 33 domi.micky@wanadoo.fr

English :

The theatre company Les Pieds Au Sol presents a play in Saint-Rémy-de-Provence.

German :

Die Theatergruppe Les Pieds Au Sol präsentiert Ihnen ein Theaterstück in Saint-Rémy-de-Provence.

Italiano :

La compagnia Les Pieds Au Sol presenta uno spettacolo a Saint-Rémy-de-Provence.

Espanol :

La compañía Les Pieds Au Sol presenta una obra en Saint-Rémy-de-Provence.

