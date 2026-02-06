Théâtre: Ilétait une fois dans le sud-ouest La ferme de Loustaounaou Bayonne

Théâtre: Ilétait une fois dans le sud-ouest

La ferme de Loustaounaou 35 Chemin de Loustaounaou Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Une petite cité balnéaire du pays basque connue pour sa chasse à la baleine vit au fil des saisons une douce quiétude. Le bonheur, la gaieté, les amitiés, les amours heureux, déçus, ratés, cachés, les fâcheries et quelques jalousies font le quotidien de cet endroit. L’arrivée d’un fier brigadier parisien des douanes va bouleverser ce fragile équilibre. Encore un qui a cru être plus malin qu’un basque . Tout cela se finit comme d’habitude au pays basque, en dansant et en riant.

Comédie familiale .

La ferme de Loustaounaou 35 Chemin de Loustaounaou Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 80 26 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre: Ilétait une fois dans le sud-ouest

L’événement Théâtre: Ilétait une fois dans le sud-ouest Bayonne a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Bayonne