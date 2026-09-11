AGENDA · Vichy
Théâtre Ils s’aiment Back Step Théâtre Vichy
jeudi 31 décembre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Théâtre Ils s’aiment
Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier
Tarif : 34 – 34 – 34 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-31
Ils se marient, ils divorcent, ils se réconcilient, bref, ils s’aiment.
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr
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English :
They marry, they divorce, they reconcile in short, they love each other.
L’événement Théâtre Ils s’aiment Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations
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