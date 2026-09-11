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Théâtre Ils s’aiment Back Step Théâtre Vichy

jeudi 31 décembre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy

Informations pratiques

Début
jeudi 31 décembre 2026
Fin
jeudi 31 décembre 2026
Lieu
Back Step Théâtre
Adresse
18 boulevard des Graves
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
34 34 34

Vichy

Théâtre Ils s’aiment

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-12-31

Ils se marient, ils divorcent, ils se réconcilient, bref, ils s’aiment.
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84  contact@vichydestinations.fr

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English :

They marry, they divorce, they reconcile in short, they love each other.

L’événement Théâtre Ils s’aiment Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations

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